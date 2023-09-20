Минцифры заявило об отсутствии в повестке вопроса блокировки YouTube

Как сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, аналогичная ситуация обстоит с вопросом блокировки мессенджера WhatsApp

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос блокировки видеохостинга YouTube на территории России не стоит в повестке дня. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

Вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит", - сказал министр.

Также Шадаев напомнил, что вопрос блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) также не стоит в повестке.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что в России не появилось адекватной альтернативы сервису YouTube и перед его возможной блокировкой нужно, чтобы появился полноценный аналог.