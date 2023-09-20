20 сентября, 13:30,
обновлено 20 сентября, 13:32
Форум Kazan Digital Week

Минцифры сообщило, что не планирует вводить ответственность за использование VPN-сервисов

Антон Кузнецов/ ТАСС
© Антон Кузнецов/ ТАСС

Ведомство при этом ранее предлагало наделить Роскомнадзор полномочиями по блокировке таких сервисов

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не планируется, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Нет, не будет. Ответственности не будет", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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В начале сентября стало известно, что Минцифры предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по блокировке VPN-сервисов. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Роскомнадзор 18 сентября опубликовал проект приказа, согласно которому были разработаны критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам.

Блокировка может начаться с 1 марта 2024 года. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут ИгоревичФорум Kazan Digital Week
© Информационное агентство ТАСС
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