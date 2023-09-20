В Венгрии заявили, что не могут получить разрешение Украины на отправку ее зерна в Судан

Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что украинский аграрный бизнес "не отправляет зерно в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, нанося большой ущерб местным фермерам и не способствуя ликвидации продовольственного кризиса в Африке и на Ближнем Востоке"

БУДАПЕШТ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии еще в конце 2022 года выделило около €3 млн, чтобы обеспечить доставку в нуждающийся Судан зерна с Украины, но до сих пор не получило от Киева одобрение на использование этих средств. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с проведением сегодня в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН многосторонней встречи, посвященной Судану.

Глава МИД считает, что "это свидетельствует об абсурдности ситуации с украинским зерном, из которой транснациональные компании пытаются извлечь серьезную выгоду". По словам Сийярто, крупный бизнес, работающий в аграрном секторе Украины, "не отправляет зерно в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, нанося большой ущерб местным фермерам и не способствуя ликвидации продовольственного кризиса в Африке и на Ближнем Востоке".

Министр рассказал, что "еще в конце прошлого года венгерское правительство пожертвовало €3,5 млн, или более 1 млрд форинтов, на транспортировку 10 тыс. тонн зерна с Украины в Судан, чтобы помочь справиться с продовольственным кризисом". "Хотя эти деньги были выделены венгерскими налогоплательщиками в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы "Зерно с Украины", - заявил Сийярто в интервью телеканалу М1. Он отметил, что Венгрия до сих пор ждет разрешения украинских властей, чтобы использовать выделенные средства для оказания помощи Судану.

Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, сообщил, что поднимет этот вопрос на встречах со своими коллегами из других стран.