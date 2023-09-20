20 сентября, 13:55,
обновлено 20 сентября, 13:58

Шадаев заявил, что вопрос покупки "Ростелекомом" "Мегафона" не стоит в повестке дня

В начале сентября в Telegram-каналах появилась информация, что до конца 2023 года компания планирует закрыть сделку по приобретению сотового оператора

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос покупки "Ростелекомом" сотового оператора "Мегафон" не стоит в повестке дня в настоящее время. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Это не на повестке вопрос точно", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос о возможной покупке "Ростелекомом" "Мегафона".

В начале сентября в Telegram-каналах появилась информация, что до конца 2023 года "Ростелеком" планирует закрыть сделку по приобретению "Мегафона".

В январе 2023 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "Мегафона" у USM Group. Источник издания, близкий к кабмину, рассказал, что вопрос о покупке компании "Ростелекомом" поступил в правительство на согласование в конце 2022 года. Тогда Шадаев отмечал, что укрупнение сетей связи несет риски снижения конкуренции, но за счет перераспределения оборудования позволит увеличить территориальный охват. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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