Правительство и "Газпром нефть" подписали соглашение по созданию технологий для нефтегаза

Документ предусматривает возможность участия в совместных проектах для других российских нефтяных компаний, разработчиков и производителей оборудования, а также организаций, заинтересованных в создании и развитии отечественных технологий

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ и "Газпром нефть" подписали соглашение по созданию технологий для бурения и добычи углеводородов на суше, говорится в сообщении компании. Соглашение о намерениях заключено в рамках Промышленно-энергетического форума TNF, документ подписали вице-премьер Александр Новак и глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Соглашение предусматривает возможность участия в совместных проектах для других российских нефтяных компаний, разработчиков и производителей оборудования, а также организаций, заинтересованных в создании и развитии отечественных технологий", - уточняется в сообщении.

"Газпром нефть" будет участвовать в привлечении разработчиков и других организаций к проведению исследований, в то время как правительство РФ намерено обеспечить всестороннюю поддержку инновационным проектам, в том числе за счет финансовых и регуляторных механизмов, совершенствовать процессы стандартизации и технического регулирования, а также координировать взаимодействие участников соглашения.

Как отметил Новак, соглашение открывает возможности для всех заинтересованных сторон присоединиться к решению амбициозной задачи по созданию конкурентоспособного отечественного оборудования для добычи углеводородов.

В свою очередь Дюков подчеркнул, что компания считает важным поделиться компетенциями и обеспечить поддержку перспективных российских разработок, в том числе через гарантированный спрос на них со стороны "Газпром нефти". По его словам, создание новых образцов российского оборудования для бурения и добычи будет способствовать достижению технологического суверенитета российской нефтегазовой промышленности.