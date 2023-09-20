В Чувашии возобновят льготную ипотеку для участников спецоперации

Средства предоставляются по индивидуальной программе социально-экономического развития региона

ЧЕБОКСАРЫ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют возобновить для участников спецоперации прием заявлений на получение единовременной ипотечной выплаты, приостановленный из-за большого спроса, написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев. Средства предоставляются по индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии.

"Готовим еще одну значимую меру поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На одном из очередных заседаний кабинета министров рассмотрим вопрос о продолжении приема от них заявлений на единовременную денежную выплату в размере до 20% на первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас прием прекращен по причине большого количества заявлений", - отметил Николаев.

По его словам, соответствующий проект постановления внесен на общественное обсуждение. Глава региона пояснил, что данная категория граждан имеет право на участие в программе вне очереди. Николаев добавил, что в настоящее время жилищный сертификат получил 21 участник спецоперации, в том числе семь человек их реализовали.

"Льготная ипотечная программа в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, запущенная в республике в 2021 году, оказалась очень востребованной среди <…> нуждающихся в жилье. С начала программы ею воспользовались <…> порядка 750 семей - это более 2,8 тыс. человек. На сегодня прием заявлений на участие в программе прекращен, так как очередь сформирована вплоть до конца 2024 года", - подчеркнул Николаев.

В сообщении, распространенном Минстроем Чувашии, уточняется, что количество желающих превысило предусмотренные на эти цели средства. По информации министерства, до конца 2024 года единовременные выплаты получат еще порядка 250 семей. Льготная ипотека по индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы предполагает предоставление единовременной выплаты на оплату первоначального взноса до 20% при получении ипотечного кредита. Участники программы, в частности, должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилье.