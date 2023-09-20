В России выдали более 400 кредитов по программе промышленной ипотеки

Их объем составил 35 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 400 кредитов на общую сумму 35 млрд рублей выдано в России по программе промышленной ипотеки, предполагающей предоставление льготных субсидий на приобретение, строительство и реконструкцию промышленных площадей. Также рассматривается возможность увеличения суммы выплат и срока кредитования, рассказал на пленарной сессии всероссийского форума территорий развития и инвестиций "Инпарк-2023" в Новосибирске заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Леонид Данилов.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторгом определены банки, уполномоченные на предоставление льготной промышленной ипотеки, и выделены лимиты по этой программе. В апреле пресс-служба правительства сообщила о решении расширить параметры программы. Общий объем федерального финансирования программы в 2023 году превысит 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить льготный кредитный портфель в объеме не менее 45 млрд рублей.

"Сейчас у нас более 400 кредитов по всей стране выдано, активно сейчас механизм набрал обороты. Кредиты сформированы на 35 млрд рублей", - сказал Данилов.

Он добавил, что весной 2023 года механизм был расширен, теперь, помимо приобретения площадей, средства можно также направить на их строительство, реконструкцию и модернизацию. По словам Данилова, это может стимулировать инвесторов к приобретению или созданию промышленных площадей под свои проекты. Механизм также может быть использован при строительстве площадей индустриальных парков.

Данилов отметил, что ключевым преимуществом этого механизма является то, что ключевая ставка не влияет на размер кредита. "Процентная ставка, которая может составлять 3% и 5% в зависимости от типа заемщика, фиксирована и независима от значения "ключа". В случае роста ключевой ставки Банка России мы просто <…> пересчитываем ту субсидию, которую предоставляем банкам в зависимости от значения "ключа", а для инвестора, для заемщика ставка является постоянной на один период кредитования", - сказал он.

Он отметил также, что есть запрос от предпринимателей на подобный механизм кредитования для управляющих компаний индустриальных парков. "Очень актуальный вопрос, потому что инвестиционный цикл создания парка длительный - 7-10 лет срок окупаемости. И, конечно, сообщество говорит о том, что востребован механизм льготного кредитования именно девелоперов и управляющих компаний парков".

Всероссийский форум территорий развития и инвестиций "Инпарк - 2023" проходит в Новосибирске с 19 по 21 сентября. На площадке форума собрались порядка 300 участников из 45 регионов России. Агентство ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.