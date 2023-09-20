ЦБ заявил, что резкое движение курса рубля не является риском для финансовой стабильности

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что оно отражает изменение баланса внешней торговли

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Резкое движение курса рубля само по себе не является риском для финансовой стабильности России, отражает изменение баланса внешней торговли, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Резкое движение курса не является риском для финансовой стабильности само по себе. Оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, устойчивое изменение, которое должно проявиться в курсе", - сказал Заботкин.

При этом он отметил, что резкое движение курса одновременно отражает и рост инфляции, и инфляционных ожиданий и способно придать дополнительный импульс краткосрочному росту цен.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Такое решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике, поясняли в ЦБ.