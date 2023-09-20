Акции "Черкизово" на Мосбирже росли почти на 8%

Акционеры компании ранее утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 118,43 рубля на одну обыкновенную акцию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Черкизово" на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов росла почти на 8%, свидетельствуют данные площадки. Котировки пошли вверх на фоне сообщения о том, что акционеры компании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на одну обыкновенную акцию.

По данным на 17:11 мск, бумаги "Черкизово" прибавляли 7,92%, до 4 474 рублей за бумагу.

К 17:25 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 4 365 рублей за бумагу (+5,29%).

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством.

Уставный капитал "Черкизово" разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка. Основными акционерами компании являются гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). Испанская компания Grupo Fuertes владеет 11,12% акций компании.