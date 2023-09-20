20 сентября, 14:34

Акции "Черкизово" на Мосбирже росли почти на 8%

Акционеры компании ранее утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 118,43 рубля на одну обыкновенную акцию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Черкизово" на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов росла почти на 8%, свидетельствуют данные площадки. Котировки пошли вверх на фоне сообщения о том, что акционеры компании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на одну обыкновенную акцию.

По данным на 17:11 мск, бумаги "Черкизово" прибавляли 7,92%, до 4 474 рублей за бумагу.

К 17:25 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 4 365 рублей за бумагу (+5,29%).

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством.

Уставный капитал "Черкизово" разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка. Основными акционерами компании являются гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). Испанская компания Grupo Fuertes владеет 11,12% акций компании. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация