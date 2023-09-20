20 сентября, 14:35,
обновлено 20 сентября, 14:52

Минфин сообщил, что в РФ рассматривают меры по возвращению валютного контроля

Роман Канащук/ ТАСС
Министерство финансов РФ
© Роман Канащук/ ТАСС

Замглавы ведомства Алексей Моисеев уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий через дружественные страны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время рассматривает ряд мер по восстановлению валютного контроля в России, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Читайте также
Минфин выступил за более жесткий валютный контрольГлава ВТБ предложил ввести лимит на вывод рублей из России

"В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности. 

Теги:
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация