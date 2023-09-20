Минфин сообщил, что в РФ рассматривают меры по возвращению валютного контроля

Замглавы ведомства Алексей Моисеев уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий через дружественные страны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время рассматривает ряд мер по восстановлению валютного контроля в России, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности.