В ВАРПЭ заявили, что РФ планирует нарастить экспорт рыбы в Индию до 150 тыс. тонн в год

Такого показателя намерены достигнуть через три-четыре года, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия планирует наращивать экспорт рыбы в Индию и через три-четыре года достигнуть отметки в 150-160 тыс. тонн в год. Об этом в интервью ТАСС на стенде информагентства на 17-й Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

"Я не думаю, что в 2023 году будет очень серьезный прорыв по экспорту в Индию и Латинскую Америку - эта работа только начинается. Тем не менее Индия - потенциально серьезный рынок для белой рыбы, и по моим оценкам через три-четыре года можно будет увеличить экспорт примерно до 150-160 тыс. тонн. Латинская Америка это прежде всего рынок для филе - мне кажется, здесь за тот же период можно достичь отметки в 70-75 тыс. тонн", - поделился Зверев.

Он также отметил, что в российской рыбной продукции нуждается и Африка. Африканский рынок на сегодняшний день составляет около 40-45 тыс. тонн в год, но уже через четыре года может составить 150-200 тыс. Как подчеркнул Зверев, сейчас Россия занимает первое место в мире по вылову трески (34% мирового вылова), дикого лосося (порядка 55% мирового вылова), минтая (около 60% мирового вылова), а также в сегменте премиального краба.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.