На 15 сентября они составили 418,5 млн баррелей

ТАСС, 20 сентября. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей и на 15 сентября составили 418,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве отметили, что текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 17:34 мск, ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,28% - до $94,14 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2023 года растет до $90,28 за баррель (+0,96%).