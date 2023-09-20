ГК "Астра" представит программно-аппаратные комплексы для нефтегазового сектора

Оборудование представят в 2024 году, сейчас оно проходит тестирование

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Астра" представит готовые программно-аппаратные комплексы (ПАК) для нефтегазового сектора в 2024 году. Сейчас оборудование проходит тестирование, сообщил ТАСС директор по работе с ключевыми заказчиками ГК "Астра" Андрей Климов по итогам сессии "Инфраструктурное ПО для отрасли: вызовы, решения, перспективы" на площадке промышленно-энергетического форума TNF.

"В следующем году мы уже представим не только итоги тестирования ПАК, но и полностью закроем проекты по их созданию", - сказал Климов. По его словам, тестирование помогает предупредить проблемы, которые могут возникнуть при промышленной эксплуатации оборудования.

Климов отметил, что комплексами смогут воспользоваться как крупные, так и небольшие компании нефтегазового сектора. "ПАК очень удобен, потому что есть "железо", в котором уже все предустановлено, есть понятный функционал. Такие комплексы очень быстро разворачиваются", - добавил он.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин в ходе сессии отметил, что сейчас производители ПАК могут пользоваться определенными льготами. "Мы, безусловно, исходим из того, что те преференции, которые коллеги получат, они будут инвестировать и коллеги будут развиваться", - сказал замминистра.

Группа компаний "Астра" - один из ведущих разработчиков на российском IT-рынке в области системного ПО. Группа компаний объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, "Увеон - облачные технологии", "РуБэкап", "РуПост", "Тантор Лабс", "Ресолют" и ISPsystem.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.