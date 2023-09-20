ЦБ сообщил о постепенном восстановлении рынка ПФИ после 2022 года

Регулятор отмечает, что проведение операций на рынке не останавливалось и в самый острый период, хотя их объемы снизились

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) постепенно восстанавливается после изменения его структуры в 2022 году. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале, опубликованном на сайте Банка России.

Регулятор отмечает, что проведение операций на рынке не останавливалось и в самый острый период (февраль - март 2022 года.), хотя их объемы снизились. Речь идет о валютных форвардах и свопах: сохранение экспортной ориентации российской экономики требует наличия инструментов, позволяющих управлять валютным риском.

Наиболее сложной ситуация была в сегментах, где рыночный риск принимали на себя в основном нерезиденты. "При этом сегменты, где изначально присутствие иностранцев было невелико, восстанавливаются значительно быстрее. Показательную динамику демонстрируют процентные опционы в рублях. Этот рынок развивался благодаря росту кредитования российскими банками по плавающим ставкам и хеджированию этих кредитов со стороны нефинансовых компаний", - пояснили там.

В ЦБ также отметили, что дедолларизация финансовой системы и экономики способствовала появлению операций с производными инструментами в юанях. В то же время остается потребность в хеджировании валютных рисков, связанных с долларами США и евро, поэтому операции в этих валютах будут продолжаться.

При этом некоторые операции пока не возобновились, в основном это касается экзотических инструментов, сделки с которыми и ранее совершались ограниченным составом участников.