"АК Барс" стал первым в реестре участников исламского банкинга

В Банке России отметили, что эксперимент по партнерскому финансированию проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях четырех пилотных регионов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России включил в реестр участников эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию первую организацию - ею стал крупнейший банк Татарстана "АК Барс". Реестр опубликован на официальном сайте регулятора, сообщили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что эксперимент по партнерскому финансированию проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях четырех пилотных регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан. Регулятор считает, что "пилот" поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Закон, позволяющий начать в четырех регионах РФ эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Эксперимент планируется провести в четырех российских регионах в течение двух лет. В дальнейшем территория проведения и срок эксперимента могут быть расширены правительством РФ по согласованию с ЦБ.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.