20 сентября, 15:00

В проект бюджета Украины на 2024 год не заложили средства на строительство дорог

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, дороги будут строить только по отдельным распоряжениям правительства на деньги из резервного фонда

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходов на дорожное строительство. Об этом сообщило украинское интернет-издание "Лига.нет" со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

По ее словам, в 2024 году дороги будут строить только по отдельным распоряжениям правительства на деньги из резервного фонда. При этом министерство инфраструктуры сможет привлекать на свои проекты деньги иностранных партнеров.

На то, что в проекте бюджета не предусмотрен дорожный фонд, ранее в Telegram-канале обращал внимание депутат Рады Ярослав Железняк. По его словам, в фонд раньше шли "акцизы с топлива и растаможки авто". Кроме того, Железняк сообщил об уменьшении Фонда ликвидации последствий.

В среду в Верховной раде был представлен предложенный правительством проект бюджета. Теперь депутаты могут до 1 октября вносить свои предложения, до 20 числа того же месяца должно состояться голосование в первом чтении.

15 сентября правительство Украины утвердило и внесло в Раду проект бюджета на следующий год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части. В нем предусмотрена доходная часть в размере 1,56 трлн гривен ($42,6 млрд) и расходы общего фонда в 3,108 трлн гривен ($84,9 млрд).

На военные нужды планируется направить 1,69 трлн гривен ($46 млрд). В Киеве неоднократно отмечали, что могут самостоятельно покрыть только их, а остальное планируется финансировать за счет помощи западных партнеров. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, стране в 2024 году понадобится финансовая поддержка Запада на сумму $42 млрд, что соответствует дефициту, заложенному в проекте бюджета. 

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