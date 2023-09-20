20 сентября, 15:03

Мировой долг достиг рекордных $307 трлн

AP Photo/ Cliff Owen
Штаб-квартира Международного валютного фонда
© AP Photo/ Cliff Owen

Этот показатель на $100 трлн больше, чем десятилетие назад, говорится в исследовании Института международных финансов

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Уровень общего долга всех стран достиг самого высокого за историю показателя в $307 трлн. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Института международных финансов (IIF).

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"Глобальный долг вырос на $10 трлн в первой половине 2023 года. Теперь этот показатель равен рекордным $307 трлн, это на $100 трлн больше, чем десятилетие назад, и это ошеломляет", - говорится в докладе.

Ранее директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Витор Гаспар заявил, что уровень общего долга всех стран может вновь начать расти, так и не опустившись до показателей накануне пандемии коронавируса. 

© Информационное агентство ТАСС
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