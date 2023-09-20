20 сентября, 14:58

Орешкин рассказал о возможностях перехода на четырехдневную рабочую неделю

Михаил Метцель/ ТАСС
Помощник президента РФ Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Помощник президента РФ назвал это вопросом договоренностей между работником и работодателем

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - это вопрос договоренностей между работником и работодателем.

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Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют график работы. Это вопрос договоренностей всегда между работодателями и работниками", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в России.

Согласно исследованию, опубликованному весной 2023 года газетой "Известия", 81% российских компаний поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, но только 4% рассматривают такую возможность в ближайшие годы. При этом за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес. 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
© Информационное агентство ТАСС
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