Орешкин рассказал о возможностях перехода на четырехдневную рабочую неделю

Помощник президента РФ назвал это вопросом договоренностей между работником и работодателем

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - это вопрос договоренностей между работником и работодателем.

Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют график работы. Это вопрос договоренностей всегда между работодателями и работниками", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в России.

Согласно исследованию, опубликованному весной 2023 года газетой "Известия", 81% российских компаний поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, но только 4% рассматривают такую возможность в ближайшие годы. При этом за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес.