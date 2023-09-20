Более 3 тыс. компаний туротрасли Крыма подали заявки на господдержку

Выплата субсидии начнется после проверки документации

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. компаний в туристической сфере в Республике Крым подали заявки на получение федеральной поддержки в виде четырех МРОТ за каждого сотрудника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Более 3 тыс. компаний туристической отрасли Республики Крым подали заявки на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника. Выплата субсидии начнется после проверки документации", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава республики, параллельно власти региона планируют ввести дополнительные меры поддержки турбизнеса.

"В первую очередь, это разработка программы загрузки круглогодичных средств размещения, в том числе жителями новых субъектов. Кроме того, предложено изучить возможность предоставления льгот по ряду налогов и сборов. Подход будет дифференцированным, в зависимости от конкретного крымского региона", - добавил Аксенов.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.