В Болгарии сообщили о достижении договоренностей аграриев с властями

В рамках достигнутого соглашения правительство выделит дополнительно около €31,5 млн в государственный фонд "Земледелие" для нужд сельхозпроизводителей

СОФИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии провели успешные переговоры со своими сельхозпроизводителями, согласовав прекращение акций протеста, которые они устроили после окончания эмбарго на импорт украинского зерна. Об этом было заявлено на брифинге, который прошел с участием премьера Николая Денкова.

"Меморандум соответствует интересам протестующих и правительства, он подписан, акции сельхозпроизводителей завершены. Хочу еще раз извиниться в связи с тем, что назвал их террористами. Мы продолжаем совместную работу. При конструктивных переговорах, которые были проведены, победителями стали все", - заявил Денков.

В рамках достигнутого соглашения правительство выделит дополнительные 63 млн левов (около €31,5 млн) в государственный фонд "Земледелие" для нужд сельхозпроизводителей. Ранее сообщалось, что власти Болгарии готовы ограничить поставки украинского подсолнуха и ввести квоты на другие продукты украинского происхождения.

Протесты болгарских сельхозпроизводителей продолжались три дня, в них приняли участие представители 26 общественных организаций, работающих в области сельского хозяйства, были блокированы дороги и пограничные переходы. А в непосредственной близости у Софии находились около 600 различных сельскохозяйственных машин, которые были в любой момент готовы выехать и блокировать улицы столицы.

Парламент Болгарии 14 сентября принял решение разрешить импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, эта инициатива большинства депутатов была поддержана правительством. Представители сельскохозяйственных производителей посчитали это "предательством национальных интересов" и с понедельника начали массовые акции протеста, в том числе с блокадой пограничных переходов и ключевых дорог Болгарии, чтобы добиться запрета импорта украинской продукции.