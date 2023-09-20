В ЦБ считают, что курс доллара был бы трехзначным при сохранении ставки на уровне 8,5%

Как заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, "в этом смысле с точки зрения текущей динамики обменного курса ключевая ставка повлияла"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс доллара был бы "хорошо трехзначным", если ключевая ставка осталась на уровне 8,5% годовых, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трехзначным. В этом смысле с точки зрения текущей динамики обменного курса ключевая ставка повлияла", - сказал Заботкин.

15 сентября ЦБ поднял ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В августе регулятор внепланово повысил ставку с 8,5% до 12%.