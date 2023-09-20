Генсек ООН сомневается в возможности восстановления зерновой сделки

По словам Антониу Гутерриша, дальнейшая эскалация украинского кризиса "может мгновенно стать шоком для рынков и дестабилизировать регион"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Нынешняя ситуация вокруг конфликта на Украине вызывает сомнения в возможности возобновления зерновой сделки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне.

Гутерриш заявил, что ряд игроков в частном секторе, "чье расположение необходимо [для реализации российской части зерновой сделки], задаются вопросом, есть ли у Российской Федерации реальный интерес в том, чтобы вновь присоединиться к черноморской зерновой инициативе".

По его словам, дальнейшая эскалация украинского кризиса "может мгновенно стать шоком для рынков и дестабилизировать регион". Также глава всемирной организации выступил с утверждением, что нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины подрывает усилия всемирной организации "по выполнению меморандума по взаимопониманию с Российской Федерацией".

Вместе с тем он отметил, что ООН "взаимодействует со всеми сторонами для того, чтобы обеспечить безопасный и защищенный экспорт зерна и удобрений из России и Украины". "Это должно обеспечиваться на стабильной основе", - добавил Гутерриш, отметив усилия Турции по возобновлению зерновой сделки.

Вооруженные силы России с 9 по 16 сентября нанесли 11 ударов высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря и беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины, местам производства и хранения вооружения, боеприпасов и топлива, а также пунктам дислокации украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. Как заявили в ведомстве, в результате были нарушены поставки западного оружия и обеспечение группировок, действующих на донецком и запорожском направлениях, а также уничтожен "крупный арсенал инженерных боеприпасов". Как отмечал в беседе с ТАСС турецкий источник ситуация с безопасностью в Черном море ухудшилась не только вследствие ударов России, но также из-за украинских атак на российские корабли.

О зерновой сделке

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный.