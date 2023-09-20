Польша заявила о готовности к переговорам с Украиной по поставкам зерновых

Министр сельского хозяйства страны Роберт Телус сообщил, что Варшава открыта к тому, чтобы "найти решение, которое защитит польский рынок, польских фермеров" и поможет Киеву

ТАСС, 20 сентября. Варшава готова к переговорам с Киевом с целью найти решение проблемы поставок зерновых. Об этом заявил Польскому агентству печати министр сельского хозяйства страны Роберт Телус.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к ним, - сказал он. - Мы открыты к тому, чтобы найти решение, которое защитит польский рынок, польских фермеров и поможет Украине". По словам министра, Польша хочет помочь Украине с транзитом. "Но это должно быть методом транзита, а не ценой польских аграриев", - указал он.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польской радиостанции RMF24 сказал, что Украина не хочет вводить эмбарго на поставки польских овощей и фруктов, рассчитывает на достижение соглашения.

По словам Телуса, это заявление было воспринято им как примирительное. "Думаю, Украина обдумала свою позицию и свое мнение, которые она раньше выражала", - отметил он.

В понедельник Качка заявил, что Киев начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Он также сказал, что Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.