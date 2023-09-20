Рубль немного ускорил рост к доллару и юаню на Мосбирже

Валюта опускалась до отметки в 96,21 рубля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже немного ускорил рост по отношению к доллару и юаню, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 18:06 мск, доллар опускался до отметки в 96,21 рубля (-62,75 копейки), юань снижался на 9,7 копейки, до 13,164 рубля. В то же время евро находился на уровне 103,0925 рубля (-13,25 копейки). К 18:20 мск доллар снижался на 46,25 копейки, до 96,38 рубля, юань - на 7 копеек, до 13,191 рубля. В то же время евро находился на уровне 103,27 рубля (+4,5 копейки).

На открытии торгов Московской биржи утром курс доллара к рублю снизился на 25,25 копейки и составил 96,59 рубля. Курс евро вырос на 27,75 копейки и составил 103,5 рубля, юаня - на 1,9 копейки, до 13,28 рубля.

Ранее в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в настоящее время разработаны и рассматриваются несколько мероприятий, направленных на восстановление некоторых мер валютного контроля. Он уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности.

В свою очередь, зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что ЦБ не поддерживает усиление ограничений на движение капитала, имеющиеся ограничения сохраняются исключительно в качестве ответа на санкции в отношении РФ.