Micron начнет строительство завода по производству микросхем в Индии

Министр коммуникаций, электроники и цифровых технологий страны Ашвини Вайшнав отметил, что этот проект с инвестициями $2,5 млрд станет крупнейшим капиталовложением в рамках начатой в 2021 году программы India Semiconductor Mission

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Micron Technology в конце текущей недели приступит к строительству завода по производству микросхем в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом сообщил министр коммуникаций, электроники и цифровых технологий Ашвини Вайшнав.

"Этот проект с инвестициями $2,5 млрд станет крупнейшим капиталовложением в рамках начатой в 2021 году индийской программы India Semiconductor Mission по развитию полупроводниковой промышленности в стране. Предложение Micron имеет большое значение для Индии. В рекордно короткие сроки оно получило одобрение правительства, были подписаны проектные соглашения и теперь начинается строительство предприятия", - цитирует министра газета The Times of India.

Инвестиции Micron в проект составят $825 млн, остальную часть расходов покроют государственные субсидии. Первое в Индии предприятие по выпуску микросхем планируется ввести в эксплуатацию к декабрю 2024 года. Правительство одобрило предложение компании перед началом государственного визита в США премьер-министра Нарендры Моди 21-24 июня. По оценке местных СМИ, сделка ознаменовала победу программы Моди "Делай в Индии" и даст Вашингтону возможность укрепить ключевые цепочки поставок чипов за пределами Китая, считающегося крупнейшим в мире рынком полупроводников.