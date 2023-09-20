Spiegel: кабмин ФРГ намерен повысить ставку НДС на газ раньше запланированного срока

По информации журнала, пониженная налоговая ставка в размере 7% должна была действовать до 31 марта 2024 года

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует повысить ставку НДС на газ раньше запланированного срока. До этого пониженная налоговая ставка в размере 7% должна была действовать до 31 марта 2024 года, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, ставка НДС на газ и централизованное теплоснабжение вновь повысится уже в конце года. "К счастью, вызванные войной скачки цен на газовых рынках уже утихли", - пояснил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Мы вернулись к нормальному уровню, причем быстрее, чем можно было предположить в 2022 году", - добавил он. Кроме того, снижение налогов с самого начала предполагалось только как краткосрочная, а не постоянная мера.

Для домохозяйств с газовым отоплением это большие деньги. По данным исследования онлайн-площадки Verivox, стоимость газа в настоящее время составляет в среднем 12 центов за кВт⋅ч. Для семьи, потребляющей 20 тыс. кВт⋅ч в год, затраты составляют €2,4 тыс. Однако при более высокой ставке НДС речь идет о 13,3 цента за кВт⋅ч или €2 675 в год. И чем дороже тариф, тем большим будет абсолютный эффект от планируемого повышения налоговой ставки.

В середине августа 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в условиях непростой ситуации с энергоснабжением страны правительство ФРГ приняло решение снизить НДС на газ с 19% до 7% до 31 марта 2024 года. При этом канцлер указывал, что данным шагом власти ФРГ оказывают потребителям газа гораздо большую помощь, чем то бремя, которое ложится на них в связи с взиманием сбора за электроэнергию.