Инфляция в России с 12 по 18 сентября сохранилась на уровне 0,13%

Неделей ранее - с 5 по 11 сентября - в стране наблюдалась инфляция на таком же уровне, передает Росстат

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 12 по 18 сентября 2023 года составила 0,13%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее - с 5 по 11 сентября - в стране наблюдалась инфляция на таком же уровне.

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,32%, с начала года - на 4,03%. В годовом выражении инфляция в РФ на 18 сентября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,64%.

Продовольственные товары

За отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 1,7%, мясо кур - на 1,3%, подсолнечное масло, поваренную соль и рис - на 0,5%, свинину, колбасы, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, говядину, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, баранину, мясные консервы для детского питания, хлеб, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, мороженую рыбу, сливочное масло, стерилизованное молоко, гречневую крупу - на 0,1%.

В то же время цены на печенье снизились на 0,6%, вермишель - на 0,5%, маргарин - на 0,4%, черный чай - на 0,3%, сахар-песок - на 0,2%, пастеризованное молоко, сметану, пшеничную муку и макаронные изделия - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию поднялись в среднем на 0,7%, в том числе на помидоры - на 8,4%, бананы - на 5,2%, огурцы - на 3,7%. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 3,9%, морковь - на 3,6%, картофель и яблоки - на 2,4%, репчатый лук - на 2,1%, столовую свеклу - на 0,5%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,5%, эргоферон и поливитамины - на 0,4%, нимесулид и ренгалин - на 0,3%, корвалол - на 0,2%, комбинированные анальгетики - на 0,1%. Цены на метамизол натрия (отечественный анальгин) снизились на 0,3%, левомеколь - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и туалетная бумага - на 0,2%, стиральные порошки - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,4%, зубные пасты - на 0,3%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на детские футболки, женские колготки и электропылесосы - на 0,9%, мужские майки, футболки - на 0,5%, мужские носки, спортивные костюмы для детей, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты и обрезные доски - на 0,2%, сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых, кроссовки и джинсы для детей - на 0,1%. Цены на телевизоры снизились на 0,7%, шампуни - на 0,3%, смартфоны - на 0,1%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,8%, дизельное топливо - в среднем на 2%.

Авиаперелеты экономическим классом подешевели на 3,5%. Стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 0,7%, проживания в гостиницах с одной звездой, мотелях и хостелах - на 0,4%, путевок в санатории - на 0,3%, проживания в гостиницах с двумя звездами - на 0,2%. При этом средняя стоимость проживания в гостиницах с тремя звездами увеличилась на 0,4%, гостиницах с четырьмя или пятью звездами - на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России выросла на 0,1%.

Из остальных видов услуг на 0,1% подорожали мойка легкового автомобиля и модельная стрижка в мужском зале.