Российские промпроизводители в августе повысили цены на товары на 4,4%

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на никелевые концентраты - на 27,7%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 26,8%, легкоплавкие глины - на 22,5%, нестабильный газовый конденсат - на 18,1%, сообщает Росстат

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в августе 2023 года, по предварительным данным, выросли на 4,4% по сравнению с июлем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на никелевые концентраты - на 27,7%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 26,8%, легкоплавкие глины - на 22,5%, нестабильный газовый конденсат - на 18,1%.

В обрабатывающих производствах рост цен был отмечен на отдельные виды нефтепродуктов. Так, топочный мазут подорожал на 43,1%, газообразные углеводороды (за исключением природного газа) - на 28,9%, газойли - на 27,6%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 18,4%, дизельное топливо - на 15,6%, судовое топливо - на 10,3%, индустриальные масла - на 10,1%.

В металлургическом производстве цены на необработанный кобальт выросли на 18,5%, прочую легированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 15,2%, ферромолибден - на 13,4%, необработанное или полуобработанное серебро, или серебро в виде порошка - на 13,1%, прочие промежуточные продукты металлургии никеля - на 11,3%, необработанный титан - на 10,8%, необработанный свинец - на 10,2%.

В производстве текстильных изделий увеличились цены на стеганые одеяла - на 11,5%, прочие трикотажные или вязаные полотна - на 7,1%, медицинскую гигроскопическую вату - на 5,9%, ковры и ковровые изделия - на 5%.

В производстве химических веществ и химических продуктов выросли цены на скипидар - на 57,5%, ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений - на 24%, толуолы - на 20,8%, гелий - на 19,1%, духи и туалетную воду - на 11,9%, оксиды прочих металлов - на 11,6%, аргон и органические поверхностно-активные вещества кроме мыла - на 10,8%, хлорид водорода, соляную кислоту - на 10,7%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 10,4%, изопреновые каучуки и сополимеры изопрена - на 10,3%. В то же время снизились цены на фенолы - на 19,5%, сложные эфиры уксусной кислоты - на 15,1%, фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги - на 8,5%, уксусную кислоту - на 8,2%.