Минфин готовит документ о продлении полномочий Грефа на посту главы Сбера

Глава Сбербанка ранее заявлял, что вопрос продления его полномочий, которые истекают в конце года, нужно задавать акционерам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минфин готовит документ о продлении полномочий Германа Грефа на посту председателя правления Сбербанка, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Конечно продлим… Мы готовим документы для продления", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли продлены полномочия Германа Грефа на посту главы Сбербанка.

Ранее Греф заявлял, что вопрос продления его полномочий, которые истекают в конце года, нужно задавать акционерам.

В последний раз Греф переизбирался на должность председателя правления Сбербанка в 2019 году.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.