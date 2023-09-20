Нижегородское УФАС обнаружило отсутствие маркировки о рекламе в городском Telegram-канале

Специалисты изучат контент и, если обнаружат нарушение рекламного законодательства, передадут материалы в управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу для возбуждения дела об административном правонарушении

ТАСС, 20 сентября. Управление ФАС по Нижегородской области возбудило дело после жалобы местного жителя на отсутствие маркировки о рекламе в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В антимонопольный орган поступило обращение потребителя рекламы по поводу отсутствия маркировки рекламы в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород". Рассмотрев обращение, Нижегородское УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", - говорится в сообщении регионального УФАС.

В ведомстве пояснили, что специалисты изучат контент и, если обнаружат нарушение рекламного законодательства, передадут материалы в управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 17 ст. 14.3 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция).

1 сентября 2022 года в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, согласно которому компании должны маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор. Операторы рекламных данных должны собирать информацию о рекламодателях и передавать ее в созданный этим ведомством Единый реестр интернет-рекламы.

Позднее в ФАС России сообщили, что реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда мессенджер используется для обмена сообщениями, при этом рекламные посты в публичных Telegram-каналах подпадают под действие закона о рекламе и требуют маркировки.