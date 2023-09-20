Минпромторг проверит выданное LightCom заключение об уровне локализации

Ранее в мониторе компании нашли не задокументированный иностранный чип

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Минпромторг проведет проверку выданного компании LightCom заключения Торгово-промышленной палаты о достаточном уровне локализации продукции для включения в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

В ведомстве пояснили, что блогер Максим Горшенин ранее опубликовал сюжет об обнаружении не задокументированного иностранного чипа в мониторе V-MAX ПЦВТ .852859.300 от компании LightCom.

В министерстве сказали, что попросили Торгово-промышленную палату (ТПП) составить перечень территориальных ТПП, в которых есть квалифицированные специалисты в области высокотехнологичной продукции для экспертизы и подтверждения производства радиоэлектронной продукции внутри России. Именно в них, как полагают в Минпромторге, возможно будет получать заключение в дальнейшем.

В сообщении ведомства говорится, что монитор по заключению ТПП получил в сумме 140 баллов (в т.ч. 30 за контроллер) при пороге включения в реестр в 65 баллов в 2023 году и 90 в 2024 году. Потому, говорится в тексте, продукция попала бы в перечень и без применения отечественного контроллера, который "не дает заявителю никаких преимуществ".

Министерство, отмечается в сообщении, поддерживает расширение номенклатуры продукции с применением отечественной микроэлектроники и иной электронной компонентной базой, в том числе для второстепенных функций. В министерстве выразили благодарность блогеру за активную позицию и готовность сообщать о сомнительных фактах, отметив, что они будут выявляться в любом случае, а требования к продукции уточняться, стимулируя тем самым производство внутри страны.