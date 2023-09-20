Эксперт указал на необходимость создания системы прогноза потребности в кадрах

Также среди важных задач - организация системы мониторинга трудоустройства выпускников по специальности и улучшение эффективности такого инструмента, как целевое обучение, отметил глава комиссии Госсовета по направлению "Наука" Андрей Травников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Единую систему прогнозирования потребностей в кадрах с перспективой планирования минимум на шесть лет нужно создать в России для развития рынка труда. К такому решению пришли эксперты в ходе семинара-совещания по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Наука" Андрей Травников.

"Актуальность задач точного прогнозирования потребностей кадров остается. Мы сегодня обсудили, поддержали решение о создании единой системы прогнозирования перспективных потребностей кадров как для высшего, так и для среднего образования в каждой отрасли, в каждом регионе с перспективой на шесть лет как минимум, чтобы было понятно, сколько нужно юристов, сколько экономистов, машиностроителей и других специалистов", - сказал он.

Травников отметил, что также среди важных задач - организация системы мониторинга трудоустройства выпускников по специальности и улучшение эффективности такого инструмента, как целевое обучение. По его словам, в вузах, в том числе региональных, отмечается рост поступления по целевым квотам, но выборка таких квот в целом по стране - всего лишь 45%. "На старте своего обучения половина студентов не видит будущего в конкретном трудоустройстве, ну и соответственно, те самые предприятия, которые нуждаются в специалистах, не готовы пока заключить договор и гарантировать прием на работу. Как сблизить эти интересы, мы будем обсуждать на круглом столе, честно скажу, единого решения пока не нашли", - добавил он.

В среду в Великом Новгороде проходит семинар-совещание по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета "О развитии рынка труда в РФ". В нем участвуют члены президиума Госсовета, правительства, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества. Предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на расширенном заседании президиума.