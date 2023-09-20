Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции с 12 по 18 сентября до 5,45%

Неделей ранее она составляла 5,33%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 сентября ускорилась до 5,45% против 5,33% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 12 по 18 сентября 2023 года инфляция сохранилась на уровне прошлой недели (0,13%, как и неделей ранее). Год к году рост цен составил 5,45%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,25% на фоне удорожания плодоовощной продукции и других продуктов питания. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен не изменились (0,21%). При этом на электро- и бытовые приборы снижение цен ускорилось, а на легковые автомобили рост цен замедлился. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в секторе услуг за счет возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Ранее Банк России прогнозировал, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит повышаться и по итогам года составит 5-6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Как стало известно 12 сентября, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.