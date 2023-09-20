В Минфине заявили, что крупные активы не входят в план приватизации на 2024 год

По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, в плане есть несколько объектов стоимостью 5-10 млрд рублей, но пока непонятно, когда они будут приватизированы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. План приватизации на 2024 год не предполагает продажу крупных государственных активов, заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Исходя из текущего плана приватизации. там ничего такого крупного нет. Там есть некоторые порты, некоторое имущество, которое было взято в казну в связи с незаконной приватизацией, - оно будет обратно приватизироваться. Там есть некоторые вещи, но ничего такого прямо глобального там нет", - сказал Моисеев.

По его словам, в плане есть несколько объектов стоимостью 5-10 млрд рублей, но пока непонятно, когда они будут приватизированы - в следующем году или позднее.

"Формально говоря, осталось несколько вещей. Например, у нас программа стояла 25% "Совкомфлота" минус одна акция - как вы помните, было продано 17%, поэтому формально остаются 8%. Но опять же решение о том, будет ли эта доля продаваться, зависит от рынка", - отметил заместитель министра финансов.

Газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабинету министров источник ранее сообщила, что правительство не планирует приватизацию крупных активов в следующем году. Один из собеседников издания также уточнил, что пока практически нет таких активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить контроль у государства.