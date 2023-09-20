Площадку ОЭЗ Петербурга на территории завода Toyota обустроят за 15,4 млрд руб.

Ожидаемый срок получения одобрения Минэкономразвития России касательно расширения ОЭЗ и подписания соответствующего соглашения - до конца 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры четвертой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" в Шушарах составит 15,4 млрд рублей. Строительство инфраструктуры на новой площадке ОЭЗ на территории бывшего завода Toyota начнется в 2025 году, сообщила ТАСС генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева.

"Площадь земельного участка в промзоне "Шушары", который будет присоединен к территории ОЭЗ, составит 127 га. Это земельный участок, примыкающий к предприятию Toyota. Разработка проектной и рабочей документации, прохождение экспертизы проектной документации на внутреннюю инженерную инфраструктуру и объекты таможенной инфраструктуры планируется осуществить в 2024 году. Строительство данной инфраструктуры будет осуществлено в период с 2025 по 2028 год и, по предварительной оценке, потребует бюджетных инвестиций в размере 15,4 млрд рублей", - рассказала она.

Ожидаемый срок получения одобрения Минэкономразвития России касательно расширения ОЭЗ и подписания соответствующего соглашения - до конца 2023 года.

На четвертой площадке ОЭЗ в Петербурге смогут разместиться до 40 резидентов, ее строительство позволит создать 5 300 рабочих мест. "По предварительным оценкам, на данной площадке сможет разместиться до 40 компаний-резидентов ОЭЗ со следующими прогнозными показателями эффективности на 10 лет: более 57 млрд рублей - осуществленные инвестиции, 5 300 созданных рабочих мест, более 100 млрд рублей - объем выручки резидентов, более 23 млрд рублей - налоговые отчисления компаний", - отметила Рондалева.

Как сообщал ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, неиспользуемую часть территории бывшего завода Toyota в Петербурге планируется включить в состав ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Бывший завод Toyota находится на территории площадью 224 гектара. Как сообщал ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который в марте был передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", может перейти под управление концерна ВКО "Алмаз-Антей" до конца 2023 года. С 2026 года планируется запуск производства электромобилей E-Neva. В 2024 году на бывшем заводе Toyota "Алмаз-Антей" планирует начать выпуск грузовых автомобилей для гражданских нужд БАЗ-S36A11 и электрических микрокаров.