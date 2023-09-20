В Румынии заявили о самом высоком в Евросоюзе уровне уклонения от уплаты налогов

Премьер Марчел Чолаку заявил, что в стране действует огромное количество налоговых льгот, которые больше невозможно сохранять

БУХАРЕСТ, 20 сентября. /ТАСС/. Уровень уклонения от уплаты налогов в Румынии является наиболее высоким в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Марчел Чолаку на пресс-конференции, посвященной правительственному законопроекту о налоговых и бюджетных мерах, при помощи которых кабинет рассчитывает сократить бюджетный дефицит и устранить риск потерять крупные европейские фонды.

"С грустью хочу сообщить, что у нас самое большое уклонение от налогов в ЕС, более 10%, соответственно 160 млрд леев (€32 млрд - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Agerpres. Премьер добавил, что вынесенный на обсуждение законопроект содержит "очень много мер" по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

По мнению Чолаку, предусмотренное законопроектом повышение налогов является "нормальным, укладывается в европейскую логику". Он выразил убежденность, что намеченные меры не приведут к росту банковских ставок и, соответственно, к повышению цен.

Премьер заявил, что в Румынии действует огромное количество налоговых льгот, которые больше невозможно сохранять. "В Налоговый кодекс было внесено 500 поправок посредством 100 законов и правительственных постановлений, - сказал он. - <...> У нас десятки и сотни налоговых льгот и вместе с тем <...> самые низкие доходы и самое большое уклонение [от налогов]. Так нельзя продолжать".

Отвечая на прозвучавший упрек в отсутствии предсказуемости налоговой политики, Чолаку сказал: "Мы не можем допустить, чтобы страна рухнула в пропасть, потому что мы должны быть предсказуемыми". "В Румынии чрезвычайная ситуация, которая требует чрезвычайных мер", - подчеркнул премьер.