АБР понизил прогноз экономического роста Индии до 6,3% в 2023-2024 финансовом году

Азиатский банк развития также повысил прогноз по росту инфляции в стране до 5,5%

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз экономического роста Индии в текущем 2023-2024 финансовом году с 6,4% до 6,3% и повысил прогноз рост инфляции до 5,5% с 5%. Об этом сообщил банк на своем сайте.

Среди причин изменения прогноза в сторону понижения экономического роста АБР назвал снижение сельскохозяйственного производства в Индии из-за низкой интенсивности муссонных дождей летом 2023 года. По мнению аналитиков, это повлияет на рост стоимости продовольственной корзины и приведет к увеличению инфляции.

В апреле - июне рост ВВП страны составил 7,8% против 13,1% в тот же период 2022-2023 финансового года, сообщило ранее Министерство стастистики и реализации программ Индии.

В свою очередь управляющий индийским Центробанком Шиканта Дас заявлял, что рост реального ВВП страны в 2023-2024 финансовом году прогнозируется на уровне 6,5%.