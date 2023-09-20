Словацкие социал-демократы при победе на выборах в парламент ограничат импорт с Украины

Как сообщил депутат национального парламента Рихард Такач, к эмбарго на поставки зерна может добавиться запрет на ввоз украинского сахара

БРАТИСЛАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Словацкая оппозиционная партия "Направление - социальная демократия", по опросам избирателей являющаяся вероятным победителем на досрочных выборах в парламент, намерена расширить запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщил журналистам представитель руководства социал-демократов, депутат национального парламента Рихард Такач.

"Мы сделаем все, чтобы расширить список [сельскохозяйственных] товаров, которые запрещено импортировать [в республику] с Украины", - сказал он.

По словам депутата, к эмбарго на поставки зерна может добавиться запрет на ввоз украинского сахара. Дешевая сельхозпродукция с Украины наносит значительный ущерб фермерам Словакии, отметил он.

Еврокомиссия 15 сентября отменила эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Евросоюза, расположенные в его восточной части. Словацкое правительство затем в одностороннем порядке продлило до конца 2023 года запрет на импорт в республику пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.