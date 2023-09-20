Сбер выдал максимальное число ипотек за сутки до повышения первоначального взноса

Оно составило 11,4 тыс. почти на 52 млрд рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сбер выдал 11,4 тыс. ипотек в течение 19 сентября - накануне увеличения минимального первоначального взноса по льготным программам в РФ с 15% до 20%. Это стало историческим суточным рекордом, сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на данные "Домклик".

"В течение 19 сентября Сбер и "Домклик" выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Это абсолютный дневной рекорд", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.

За неделю до повышения порога первоначального взноса Сбер увеличил число занятых сотрудников и продлил время работы офисов - некоторые из них выдавали кредиты вплоть до 22 часов. В период с 15-го по 19 сентября банк заключил 22 тыс. контрактов по льготным программам.

Максимальную долю в структуре выдачи кредитов 19 сентября заняла "Семейная ипотека" (4,3 тыс. контрактов, или 38% от общего числа) и "Господдержка" - (3,7 тыс. контрактов и 32,6% в структуре). Больше всего ипотечных контрактов в этот день было выдано в Московской области (7,5%), Краснодарском крае (5,8%) и в Москве (5,5%).