В аэропорту Оренбурга началось строительство нового терминала

Общая площадь здания составит более 23 тыс. кв. м

ТАСС, 20 сентября. Строительство нового терминала внутренних и международных авиалиний стартовало в Международном аэропорту Оренбурга. Общая площадь здания составит более 23 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В церемонии начала строительства приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, председатель совета директоров УК "Аэропорты регионов" Ринат Халиков и генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

"На мероприятии был представлен проект нового терминала внутренних и международных авиалиний. Участники церемонии дали старт возведению аэровокзального комплекса - строители произвели бурение и заливку первой пробной сваи. Общая площадь здания нового пассажирского терминала составит более 23 тыс. кв. м. Оно будет иметь четыре этажа, которые будут объединены между собой лифтами, лестницами и эскалаторами. Проектом предусмотрена установка четырех телетрапов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в терминале оборудуют комфортабельные залы ожидания, включая залы повышенной комфортности, зону для кафе и магазинов, комнату матери и ребенка, медпункт. Пропускная способность составит не менее 1 тыс. пассажиров в час, в том числе на внутренних авиалиниях не менее 600 пассажиров в час, на международных линиях - не менее 400 пассажиров в час.

"Проектом также предусмотрена реконструкция привокзальной площади с увеличением количества парковочных мест до 500. Проект строительства нового аэровокзального комплекса получил положительное заключение Главгосэкспертизы России", - добавили в пресс-службе.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал планируется в конце 2025 года. Объем инвестиций в создание аэровокзального комплекса составит не менее 13 млрд рублей. Речь идет о частных инвестициях "Аэропорты большой страны" - совместного предприятия УК "Аэропорты регионов" и "Новапорт Холдинг".

Об аэропорте

Аэропорт Оренбург является главными воздушными воротами Оренбургской области. Через него проходят 800 тысяч пассажиров. Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой протяженностью 2 500 м и шириной 42 м. Основными видами деятельности предприятия являются аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, а также обслуживание пассажиров.