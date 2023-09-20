"Атом" рассчитывает выпустить беспилотный электрокар к 2030 году

Как сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко, у нового автомобиля будет порядка 17 функций

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Атом" может выпустить беспилотный электромобиль к 2030 году. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко в рамках форума Kazan Digital Week.

"Мы, безусловно, смотрим в сторону беспилотности к 2030 году. Есть определенные основания, почему мы не стремимся к 2025 году полностью запуститься. В 2025 году мы планируем запускаться с определенными помощниками для водителя. Будет порядка 17 функций. <...> К 2030 году будем стремиться выйти на уровень беспилотности, который позволяет меньше управлять автомобилем", - сказал Кияшко.

Электромобиль "Атом" впервые был представлен в мае 2023 года. Его серийное производство и продажи планируется запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят в том числе цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.