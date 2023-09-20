ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Промсорт" о покупке "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК"

Приобретателя обязали обеспечить исполнение всех краткосрочных и долгосрочных договоров поставки продукции, действующих на дату совершения сделки, сообщили в службе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого ООО "Промсорт" о приобретении "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК" с предписанием обеспечить исполнение всех краткосрочных и долгосрочных договоров поставки продукции, действующих на дату совершения сделки. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Промсорт" о приобретении ООО "НЛМК-Калуга" и ООО "Вторчермет НЛМК" с предписанием. Приобретатель обязан обеспечить исполнение всех краткосрочных и (или) долгосрочных договоров поставки продукции, действующих на дату совершения сделки", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что "Промсорт" должен в течение трех календарных месяцев с момента совершения сделки разработать, утвердить и представить в ФАС России внутренний акт, определяющий принципы взаимодействия с потребителями продукции.

Кроме того, ФАС обязала "Промсорт" по истечении шести календарных месяцев с даты совершения сделки ежемесячно с учетом критериев регулярности и равномерности реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства арматуры группой лиц ООО "Промсорт" за предыдущий календарный месяц.

Ранее группа НЛМК продала сортовое подразделение структуре владельца ПМХ Евгения Зубицкого - ООО "Промсорт". Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 6 сентября. В феврале газета "Ведомости" писала, что группа НЛМК продает собственные заводы на Урале и в Калужской области, а возможными претендентами на покупку являются ПМХ и компания "Новосталь-М". Источник издания в компании - покупателе продукции НЛМК оценивал стоимость продаваемых активов в 75-100 млрд рублей, исходя из того, что ранее НЛМК предлагал купить только уральские заводы за 50 млрд рублей.