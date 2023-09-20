20 сентября, 18:09
Генассамблея ООН

Испания выделит €262 млн на борьбу с изменением климата

Из этой суммы €20 млн пойдут в международный "адаптационный фонд", сообщил исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Испании объявили о выделении около €262 млн для помощи в борьбе с изменением климата. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес, выступая на мероприятии в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы хотим укрепить наши обязательства по климатическому финансированию", - уточнил и. о. премьера. "Поэтому я рад сообщить, что мы сделаем взнос в размере €225 млн на второе пополнение зеленого климатического фонда", - добавил Санчес.

По его словам, еще €20 млн, которые выделит Мадрид, пойдут в международный "адаптационный фонд". Кроме того, и. о. главы правительства уточнил, что Испания направит €17 млн на "инструменты, которые способствуют климатической справедливости". 

Теги:
ИспанияГенассамблея ООНСанчес, Педро
© Информационное агентство ТАСС
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