ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Система улучшила прогноз роста ВВП страны на 2023 год с 1% до 2,1%

ТАСС, 20 сентября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем. "При определении степени дальнейшего ужесточения ДКП, которое может оказаться целесообразным для возвращения инфляции к 2%, комитет примет во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия", - добавили в ФРС.

Федеральная резервная система улучшила прогноз роста ВВП США на 2023 год до 2,1% с 1,0%. Прогноз на 2024 год был улучшен до 1,5% с 1,1%, на 2025 год сохранен на уровне 1,8%. В 2026 году ФРС также ожидает роста экономики на уровне 1,8%. Прогноз по безработице в США снижен в 2023 году снижен до 3,8% с 4,1%, в 2024 и 2025 годах - до 4,1 с 4,5%. В 2026 году ФРС прогнозирует безработицу на уровне 4%.

ФРС также увеличила прогноз по инфляции США - в 2023 году до 3,3% с 3,2%, сохранив ожидания на 2024 год на уровне 2,5%. Прогноз на 2025 год увеличен до 2,2% с 2,1%. Инфляция должна вернуться к 2%, по прогнозам ФРС, в 2026 году. Также, согласно оценке участниками FOMC надлежащей денежно-кредитной политики, целевой диапазон ставки по федеральным фондам в 2023 году должен находиться на уровне 5,5-5,75%.