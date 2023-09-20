Морской техуниверситет представил на выставке "Нева" систему "цифровой верфи"

Теперь система выведена на рынок, а ее ввод в промышленную эксплуатацию состоится в 2024 году, сообщил директор Института информационных технологий СПбГМТУ Алексей Липис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) представил на международной выставке "Нева-2023" интегрированную информационную систему цифрового производства "Цифровая верфь", которая разрабатывалась для модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Теперь система выведена на рынок, а ее ввод в промышленную эксплуатацию состоится в 2024 году, сообщил на выставке директор Института информационных технологий СПбГМТУ Алексей Липис.

"Сегодня на выставке "Нева" мы вывели на рынок такое решение, созданное в рамках одной из программ министерства цифрового развития для цифровой трансформации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Это интегрированная информационная система "цифровой верфи", которая разработана Морским техническим университетом как интегратором в партнерстве с рядом компаний. В следующем году, по планам, мы должны уйти в промышленную эксплуатацию этой системы", - рассказал Липис.

Масштабная модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода началась в январе 2022 года. Проект предполагает создание первой в России "цифровой верфи" - системы производства, при которой все процессы объединены в единую цифровую экосистему, позволяющую отслеживать каждый этап работы на всех уровнях, от станка до готовой продукции. Подобная система предполагает создание цифровых двойников и самого завода, а также всей выпускаемой продукции.

Головным исполнителем проекта и разработчиком интегрированной информационной системы на Онежском ССЗ является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Как пояснил в своем выступлении на выставке "Нева-2023" ректор СПбГМТУ Глеб Туричин, установка нового промышленного оборудования и запуск цифровой системы производства - два основных компонента в создании "цифровой верфи". При вложениях в капитальное строительство установить систему "цифровой верфи" на своем производстве смогут и другие предприятия.

"Я надеюсь, что мы, не сбавляя темпа, и не снижая усилий, все-таки сделаем так, что первая полностью цифровая верфь, она появится в России, а не где-то. Очень приятно было слышать, что уже ОСК думает об этом", - сказал Туричин.

Главный инженер АО "Хабаровский судостроительный завод" Сергей Королев в выступлении также сообщил, что предприятие изучает опыт цифровизации Онежского ССЗ и уже сейчас ведет работу совместно с СПбГМТУ по внедрению на предприятии новых цифровых систем, пока без вложений в капитальное строительство. В рамках выставки завод набрал портфель новых заказов, и применение цифровых технологий производства будет оттачиваться в новых проектах.