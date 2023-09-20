Ведомства обсуждают введение гибких экспортных пошлин в РФ с привязкой к курсу рубля

Как рассказал федеральный чиновник, пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса, а при 80 рублях за доллар и ниже будет нулевой

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Профильные российские ведомства обсуждают введение гибких экспортных пошлин на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля для защиты внутреннего рынка. Об этом ТАСС рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

"Действительно, профильными ведомствами в качестве временной меры для защиты внутреннего рынка обсуждается возможность введения экспортных пошлин на ряд товаров. Рассматривается вариант гибкой ставки в зависимости от колебаний курса",- сказал собеседник агентства.

По его словам, пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса, а при 80 рублях за доллар и ниже будет нулевой. "Инициатива должна помочь избежать скачков цен на внутреннем рынке и нацелена на стабилизацию валютного курса", - отметил он.

Как пояснил собеседник агентства, по предложениям отраслевых ведомств из-под действия пошлин могут быть выведены в том числе товары с высокой импортной составляющей (например, чай, кофе, фармацевтическая продукция), а также продукция высоких переделов.

Мнение эксперта

По мнению заместителя директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ, партнера КА "Муранов, Черняков и партнеры" Олега Москвитина, такие предложения представляются логичными с учетом существенного роста прибыли экспортеров из-за ослабления рубля. "Важно, чтобы решение, если оно будет принято, носило ограниченный по времени характер, поскольку именно в такой временной перспективе максимальные выгоды для внутреннего рынка соседствуют с сохранением привлекательности бизнеса для производителей, продавцов соответствующих товарных категорий", - сказал он ТАСС.

Многие экспортные проекты запускались, когда курс был значительно крепче, продолжил эксперт. В результате компании стремятся продать как можно больше за рубеж, и с учетом этого мера может сработать в том числе как защитная для внутреннего рынка, считает Москвитин. "Поскольку на национальном рынке будет оставаться больше товара и он, соответственно, будет более дешевым и доступным для россиян, при этом влияние на рентабельность экспорта будет ограниченным благодаря гибкой шкале ставок пошлины. В конечном счете это может способствовать стабилизации курса рубля", - отметил он.