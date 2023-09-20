Южная Корея увеличит помощь развивающимся странам в 2024 году на 40%

Президент страны Юн Сок Ёль отметил, что Сеул намерен учитывать особенности и потребности государств-получателей помощи

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея в 2024 году увеличит свою официальную помощь другим странам в целях развития на 40%. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Республика Корея намерена увеличивать объем своей официальной помощи в целях развития. Несмотря на меры финансовой экономии в этом году, правительство увеличило бюджет на официальную помощь в целях развития на предстоящий год на 40%", - заявил южнокорейский лидер.

Он отметил, что Сеул намерен учитывать особенности и потребности стран-получательниц помощи, и подчеркнул значение сферы образования для обеспечения прогресса в социальной и экономической сферах. "Говорят, что один год образования может привести к росту доходов на 10%, особенно это ощутимо среди групп с низким уровнем дохода", - пояснил он.

Юн Сок Ёль также затронул проблему изменения климата. По его словам, помимо использования возобновляемых источников энергии, Республика Корея будет наращивать потенциал в атомной и водородной энергетике. Он заявил о планах представить новую инициативу - международный "безуглеродный альянс". "Каждый сможет присоединиться к этой площадке и внести свой вклад в достижение энергетики без углерода", - сказал южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль обещал оказывать содействие развивающимся странам в этой сфере и увеличивать "зеленую" официальную помощь в целях развития. Он напомнил о своем обещании выделить $300 млн Зеленому климатическому фонду (Green Climate Fund) и выразил надежду на участие других стран.