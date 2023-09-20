20 сентября, 20:33

Google предоставит Молдавии $1 млн на цифровое развитие

Этому партнерству способствовало Агентство международного развития, сообщила президент республики Майя Санду

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Компания Google предоставит Молдавии $1 млн на продвижение цифровой грамотности и улучшение кибербезопасности. Об этом сообщила президент республики Майя Санду после встречи с вице-президентом по связям с правительством и государственной политике этой компании Караном Бхатия, которая состоялась в Нью-Йорке.

"Google поддержит Молдову в улучшении кибербезопасности и продвижении цифровой грамотности, для чего компания предлагает $1 млн США. Этому новому партнерству способствовало Агентство международного развития (USAID), за что я ему благодарна. Мы стремимся создать экосистему, благоприятную для развития технологий, используя Google в качестве важного партнера", - написала Санду на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Молдавии находится с визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. 

Теги:
МолдавияСанду, Майя
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