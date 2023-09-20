В Чечне сообщили о реализации более 500 инвестиционных проектов

По словам председателя правительства региона Муслима Хучиева, на это направили свыше 123 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 500 инвестиционных проектов общей стоимостью 123,4 млрд рублей находятся на стадии реализации в Чеченской Республике. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев в ходе заседания ассоциаций торгово-промышленных палат Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

"У нас развивается предпринимательский сектор, успешно реализуются инвестиционные проекты, в том числе с участием иностранного капитала, что, я думаю, в наше санкционное время является важным фактором. Сегодня в Чеченской Республике ведутся работы по созданию 2 особых экономических зон, реализуется 538 инвестиционных проектов на сумму в 123,4 млрд рублей. Мы наблюдаем стабильный рост численности занятых в МСП, и по итогам прошлого года эта цифра достигла 140 тыс. человек", - отметил Хучиев.

В ходе бизнес-встречи, которая проходила в рамках заседания, региональное правительство, торгово-промышленные палаты РФ и Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в работе по привлечению инвестиций в республиканские приоритетные проекты, по поддержке предпринимательства, по реализации образовательных проектов и по другим социально-экономическим вопросам.

"Сегодня мы имеем 140 палат, более 200 наших представительств. Это возможность для продвижения информации о своих проектах, возможностях, потребностях и, естественно, эта возможность имеет обратную связь. Мы хотим, чтобы более активно развивалась наша чеченская ТПП. Сегодняшнее подписание соглашений как раз будет очередным шагом для того, чтобы мы вместе двинулись вперед", - отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали торгово-промышленные палаты Чечни и Абхазии.