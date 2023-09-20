В Севастополе на сохранение сотрудников в турбизнесе распределили 255 млн рублей

Господдержку получили более 650 организаций

ТАСС, 20 сентября. Правительство Севастополя распределило 255,6 млн рублей между представителями туристической отрасли в качестве федеральной поддержки для сохранения сотрудников - это вдвое больше по сравнению с 2022 годом, сообщается на официальном портале правительства.

"Организации и индивидуальные предприниматели могут получить единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника. Главным условием является сохранение не менее 90% трудового коллектива. <...> Всего господдержку в сфере туризма уже получили 651 организация и ИП на сумму 255,6 млн рублей. <...> Отметим, что в 2022 году поддержка в сфере туризма была оказана в виде выплат в размере двух МРОТ на каждого сотрудника - тогда их получили 532 предприятия, общая сумма выплат составила 113,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, в Севастополе приняли решение продлить срок приема заявок до 15 октября.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года. В Республике Крым заявки подали более 3 тыс. компаний.